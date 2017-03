Das Ergebnis der Parlamentswahl in den Niederlanden ist von deutschen und europäischen Politikern mit Erleichterung aufgenommen worden.

Der SPD-Europaabgeordnete Fleckenstein sagte im Deutschlandfunk, das Resultat zeige, dass man etwas gegen das Erstarken der Rechtspopulisten tun könne. Es lohne sich, offensiv gegen sie zu arbeiten. So könne auch in Deutschland die AfD zurückgedrängt werden, sagte Fleckenstein. Frankreichs Staatspräsident Hollande sprach von einem klaren Sieg gegen Extremismus. Ähnlich äußerte sich EU-Kommissionspräsident Juncker. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, sie freue sich auf eine weiter gute Zusammenarbeit mit den Niederlanden als Freunde, Nachbarn und Europäer.



In Den Haag wird eine schwierige Regierungsbildung erwartet. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt die Partei von Ministerpräsident Rutte auf 33 von 150 Sitzen im Parlament und bleibt trotz Verlusten stärkste Kraft. Die Partei des Rechtspopulisten Wilders erreicht 20 Sitze, die Christdemokraten und die linksliberale Partei D66 stellen künftig 19 Abgeordnete. Die Nachrichtenagentur ANP berichtete, dass sich die Auszählung aller Stimmen bis morgen hinziehen könne.