Mit der ersten großen TV-Debatte hat in den Niederlanden die heiße Phase des Wahlkampfs begonenn.

Zehn Tage vor der Parlamentswahl am 15. März stellten sich am Abend in Amsterdam die Spitzenkandidaten von acht Parteien in einer Live-Debatte kritischen Fragen zu politischen Themen. Zu den Teilnehmern gehörte Ministerpräsident Rutte, dessen rechtsliberale Partei VVD in Umfragen derzeit stärkste Kraft ist. Nicht dabei war der Rechspopulist Wilders, der sich erst zwei Tage vor der Wahl öffentlich mit seinen Kontrahenten auseinandersetzen will.