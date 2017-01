Niederlande Justizminister van der Steur tritt zurück

Ard van der Steur (Rolf Vennenbernd, dpa picture alliance)

Wenige Wochen vor der Wahl in den Niederlanden hat Justizminister van der Steur seinen Rücktritt erklärt.

Das Parlament in Den Haag hatte dem rechts-liberalen Minister in einer Sondersitzung vorgeworfen, im Zusammenhang mit einem Deal der Justiz mit einem Drogenboss im Jahr 2015 gelogen zu haben. Van der Steur war damals Staatsanwalt und mit der Sache befasst. Rund zwei Millionen Euro waren an den Drogenhändler gezahlt worden, offiziell war zunächst von nur 500.000 Euro die Rede gewesen.



In den Niederlanden wird am 15. März ein neues Parlament gewählt.