Bundeskanzlerin Merkel hat sich zufrieden mit dem Ausgang der Wahl in den Niederlanden gezeigt.

Sie habe sich darüber gefreut, dass eine hohe Beteiligung zu einem proeuropäischen Ergebnis geführt habe, sagte Merkel in Berlin. Der Wahltag sei ein guter Tag für die Demokratie gewesen. Bundesaußenminister Gabriel erklärte, die Bürger in den Niederlanden hätten nach einem Wahlkampf voller antieuropäischer Ressentiments ein klares Signal gegeben. Das Ergebnis mache Hoffnung, dass Europa nicht nur zusammengehalten, sondern auch wieder näher an die Bürger herangebracht werden könne.



Aus der Wahl ging die rechtsliberale Partei von Ministerpräsident Rutte als Sieger hervor. Sie kommt nach Auszählung fast aller Stimmen auf 33 von 150 Sitzen im Parlament und bleibt trotz Verlusten stärkste Kraft. Die Partei des Rechtspopulisten Wilders erreicht demnach 20 Sitze. Die bisherige Koalition mit den Sozialdemokraten kann Rutte nicht fortsetzen. Sie fielen von 39 auf nur noch 9 Mandate zurück. Es wird erwartet, dass der Ministerpräsident zunächst mit den Christdemokraten und der linksliberalen Partei D66 über ein Regierungsbündnis sprechen wird. Beide erhalten jeweils 19 Sitze im Parlament.