Die Organisation "Reclaimed Voices" meldet hunderte Fälle sexuellen Missbrauchs bei den Zeugen Jehovas in den Niederlanden.

"Reclaimed Voices" wolle nun zur Aufklärung dieser mutmaßlichen Taten beitragen, sagte deren Vorsitzender Hintjes niederländischen Zeitungen. Die Organisation wurde im November 2017 gegründet, nachdem erste Missbrauchsfälle bei der Religionsgemeinschaft in den Niederlanden bekannt wurden. Seitdem seien Meldungen über 276 Fälle eingegangen, teilte Hintjes mit. Nach Ansicht Hintjes ist Missbrauch bei den Zeugen Jehovas aber ein weltweites Problem. Er wundere sich, warum das Thema in Deutschland noch nicht aufgegriffen worden sei. In den vergangenen Wochen gab es auch in Norwegen und Großbritannien Berichte über Missbrauchsfälle in der Religionsgruppe.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.