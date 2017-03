Die niederländische Regierung hat sich gegen eine geplante Wahlkampfveranstaltung mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu ausgesprochen.

Die für den 11. März geplante politische Kundgebung in Rotterdam sei aus Sicht seiner Regierung unerwünscht, teilte Ministerpräsident Rutte mit. Der öffentliche Raum in den Niederlanden sei nicht der richtige Ort für politische Kampagnen eines anderen Landes. Das niederländische Außenministerium kündigte an, der türkischen Regierung diese Haltung zu übermitteln.



In Deutschland waren mehrere solche Wahlkampfveranstaltungen abgesagt worden, in Gaggenau etwa, weil die Stadt Sicherheitsbedenken geltend machte. Ankara erhob deswegen schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung. Bundeskanzlerin Merkel entgegnete, die Entscheidung sei auf kommunaler, nicht auf Bundesebene gefallen.



Der Deutsche Städtetag forderte die Bundesregierung auf, den Streit nicht auf die Kommunen abzuwälzen. Das eigentliche Problem sei doch die Frage, in welchem Umfang türkische Politiker in Deutschland um Stimmen werben dürften, sagte Städtetagspräsidentin Lohse der "Rheinischen Post". Das könne nur zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara besprochen werden. Bundesaußenminister Gabriel und sein türkischer Kollegen Cavusoglu wollen am 8. März in Berlin über den Streit sprechen.