Die niederländische Regierung hat sich gegen eine geplante Wahlkampfveranstaltung mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu ausgesprochen.

Die für den 11. März geplante politische Kundgebung in Rotterdam sei aus Sicht seiner Regierung unerwünscht, teilte Ministerpräsident Rutte mit. Der öffentliche Raum in den Niederlanden sei nicht der richtige Ort für politische Kampagnen eines anderen Landes. Das niederländische Außenministerium kündigte an, der türkischen Regierung diese Haltung zu übermitteln.