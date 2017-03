In den Niederlanden haben die Parlamentswahlen begonnen.

In einigen Bahnhöfen und auch an anderen Orten des Landes öffneten die Wahllokale bereits kurz nach Mitternacht. Die meisten Abstimmungsorte öffnen ihre Türen um 7 Uhr. - Zur Stimmabgabe aufgerufen sind 13 Millionen Menschen. In letzten Umfragen lag die rechtsliberale Partei VVD von Ministerpräsident Rutte knapp vor der rechtsgerichteten Freiheitspartei von Geert Wilders. Da es keine Fünf-Prozent-Hürde gibt, wird mit dem Einzug von bis zu 15 Parteien ins Parlament gerechnet. - Die Wahllokale schließen um 21 Uhr, das Endergebnis dürfte erst in den Morgenstunden feststehen.



Die letzten Tage des Wahlkampfs waren von einer Eskalation im Verhältnis zur Türkei geprägt. Die Abstimmung findet auch deshalb große Beachtung, weil sie Rückschluss auf die Zugkraft von Rechtspopulisten in Europa geben könnte.