Der niederländische Philologe Geeradts sieht den Liberalismus in den Niederlanden durch die Parlamentswahl morgen nicht in Gefahr.

Geeradts sagte im Deutschlandfunk, das gelte auch für den Fall, dass die Partei für die Freiheit des Rechtspopulisten Wilders stärkste Kraft würde. Selbst wenn dessen PVV 15 oder mehr Prozent der Wählerstimmen für sich gewinnen könnte, stünden immer noch 85 Prozent der Wähler anderen politischen Lagern nahe. Keine andere Partei werde mit Wilders eine Koalition eingehen, meinte Geeradts. Deshalb werde er auch nach den Parlamentswahlen politisch keine Rolle in den Niederlanden spielen.



Signifikant sei, dass Wilders gar kein richtiges Programm habe: Dieses umfasse nur eine DinA4-Seite, erklärte der Philologe. Das sei zwar übersichtlich, aber irrational. Wilders stelle nur Forderungen auf - wie die Schließung von Moscheen oder muslimischen Schulen -, sage aber nicht, wie diese umgesetzt werden sollten.



In den Niederlanden wird morgen ein neues Parlament gewählt. Ministerpräsident Mark Rutte von der rechtsliberalen VVD liegt in den Umfragen knapp vorne, Wilders islam- und einwanderungsfeindliche Partei PVV folgt auf Platz zwei.