Das Niederländische Rote Kreuz hat sich für sein Verhalten zur Zeit der Besatzung durch die Deutschen im Zweiten Weltkrieg entschuldigt.

Die Kriegszeit sei ein schwarzer Fleck in der 150-jährigen Geschichte des Niederländischen Roten Kreuzes, sagte der Direktor der Organisation, de Vries. Er bedauerte den Mangel an Courage, den die Organisation während der Nazi-Zeit an den Tag gelegt habe. Vielfach habe man brav die Anweisungen der Besatzer befolgt. - Historiker werfen dem Roten Kreuz vor, es habe verfolgten Juden kaum Hilfe gewährt. Von den etwa 140.000 Juden, die vor Beginn des Zweiten Weltkriegs in den Niederlanden lebten, überlebten nur 30.000.