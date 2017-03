Der niederländische Ministerpräsident Rutte hat dem Rechtspopulisten Wilders unüberlegtes Handeln unterstellt.

Es sei etwas anders, ob man auf dem Sofa sitze und twittere, oder ob man ein Land regiere, sagte Rutte in einer Fernsehdebatte. Wilders werbe mit radikalisierten und extremen Parolen um Stimmen. Wer Verantwortung für ein Land habe, müsse aber überlegte Maßnahmen ergreifen, erklärte der Ministerpräsident.



Wilders warf Rutte vor, seine Wahlversprechen nicht gehalten zu haben. Er bekräftige in der Debatte zudem seine Forderung nach einem EU-Austritt. Sollte seine PVV die Parlamentswahl am Mittwoch gewinnen, werde er sich mit aller Kraft für dieses Vorhaben einsetzen, sagte der Parteivorsitzende. Die live ausgestrahlte Fernsehdebatte war die erste direkte Auseinandersetzung der beiden Politiker vor der Wahl.