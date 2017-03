Die Niederlande haben dem Flugzeug des türkischen Außenministers Cavusoglu die Landeerlaubnis für einen umstrittenen Wahlkampfauftritt entzogen.

Die Regierung in Den Haag begründete die Entscheidung mit Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Zudem hieß es, Cavusoglu habe mit seiner Drohung von Sanktionen die Suche nach einer Lösung unmöglich gemacht. Cavusoglu sprach anschließend von einem Skandal. Der türkische Präsident Erdogan kündigte an, niederländische Politiker und Diplomaten ebenfalls nicht mehr ins Land zu lassen. Die Mitglieder der Regierung in Den Haag bezeichnete Erdogan als Nazi-Nachfahren und Faschisten. Der niederländische Ministerpräsident Rutte wies das entschieden zurück. Vor Journalisten sagte er, er verstehe, dass die türkische Regierung erzürnt sei, aber solche Äußerungen seien inakzeptabel.



Unterdessen wurde bekannt, dass die türkische Familienministerin Sayan Kaya am nächsten Freitag in den Niederlanden eine Rede halten will. Sie werde von Deutschland aus über den Landweg einreisen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.