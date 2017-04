In den Niederlanden haben nach dem Angriff auf ein schwules Paar in mehreren Städten Menschen für die Rechte von Homosexuellen demonstriert.

In Arnheim hatte ein Gruppe Jugendlicher in der vergangenen Woche zwei Männer zusammengeschlagen, die Hand in Hand gegangen waren. Dort versammelten sich nach Medienberichten rund 2.500 Menschen. An ähnliche Solidaritätskundgebungen in Den Haag und Eindhoven beteiligten sich mehrere hundert Menschen.



An der Demonstration in Arnheim nahm auch der Vorsitzende der sozialliberalen Partei D66, Pechthold, teil. Er hatte vergangene Woche für Aufsehen gesorgt, als er aus Protest gegen den Angriff Hand in Hand mit einem anderem Mann zum Parlament in Den Haag ging. Ähnliche Fotos entstanden weltweit und verbreiteten sich Online. (Hashtag #allemannenhandinhand)