In den Niederlanden gehen die Behörden einer Terrorwarnung nach, die vor der Frauen-Fußball-Europameisterschaft eingegangen ist.

Man nehme die Drohung ernst, erklärte die Anti-Terror-Behörde NCTV in Den Haag. Es handele sich um eine Äußerung in einem Internet-Chatroom, der von der IS-Miliz genutzt werde, um mit ihren Anhängern zu kommunizieren. Dort sei für die kommende Woche zu einem Anschlag auf das Stadion in Utrecht aufgerufen worden. Die Frauen-Fußball-EM beginnt an diesem Sonntag.