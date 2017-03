Die niederländischen Behörden haben die türkische Familienministerin Kaya zur unerwünschten Person erklärt und des Landes verwiesen.

Wie der Bürgermeister von Rotterdam, Aboutaleb, in der Nacht mitteilte, wird Kaya an die deutsche Genze eskortiert. Sie war von Deutschland aus in die Niederlande eingereist, um auf einer Veranstaltung für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei zu werben. Kaya erklärte auf Twitter, in Rotterdam würden Demokratie und Freiheit verletzt. - Zuvor hatten die Niederländer bereits Außenminister Cavusoglu eine Landeerlaubnis verweigert. In Rotterdam ging die Polizei zudem mit berittenen Beamten und Wasserwerfern gegen etwa 1.000 Unterstützer von Präsident Erdogan vor dem türkischen Generalkonsulat vor.



Damit eskaliert der Streit zwischen den Niederlanden und der Türkei weiter. Die türkischen Behörden sperrten die Botschaft der Niederlande in Ankara und das Konsulat in Istanbul nach Angaben des Außenministeriums aus Sicherheitsgründen ab. Dem niederländischen Botschafter, der derzeit außer Landes ist, untersagte die Regierung bis auf Weiteres eine Rückkehr. Erdogan beschimpfte die Mitglieder der Regierung in Den Haag daraufhin als "Nazi-Nachfahren" und Faschisten. Der niederländische Ministerpräsident Rutte wies die Vorwürfe als "verrückt" zurück.



Cavusoglu reiste unterdessen nach Metz in Frankreich, wo er heute auf einer Veranstaltung auftritt.