Die Regierung in Ankara hat mit Empörung auf die Auftrittsverbote für türkische Politiker in den Niederlanden reagiert.

Familienministerin Kaya kritisierte, die niederländischen Behörden hätten sie unhöflich und grob behandelt. Sie war von Deutschland aus mit dem Auto nach Rotterdam gereist, um für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei zu werben. Daraufhin wurde sie zur unerwünschten Person erklärt und zurück zur deutschen Grenze eskortiert. Anschließend flog sie nach Istanbul. Ministerpräsident Yildirim drohte den Niederlanden mit Vergeltungsmaßnahmen. Die Antwort werde deutlich und hart ausfallen. Ein Sprecher von Präsident Erdogan schrieb bei Twitter, die niederländische Regierung habe anti-islamischen Rassisten und Faschisten nachgegeben. Dies sei ein schwarzer Tag für die Demokratie in Europa. Gestern hatten die Niederlande außerdem bereits dem türkischen Außenminister Cavusoglu die Einreise verboten. Die Polizei nahm am frühen Morgen in Rotterdam mehrere türkische Demonstranten fest, die Einsatzkräfte mit Steinen attackiert hatten. Der niederländische Ministerpräsident Rutte sagte, man habe eine rote Linie ziehen müssen. Ankara habe im Streit um die Ministerauftritte mit Sanktionen gedroht, man lasse sich aber nicht erpressen.