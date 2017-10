Rund sieben Monate nach der Parlamentswahl haben die Niederlande eine neue Regierung.

In Den Haag gab Ministerpräsident Rutte die Bildung einer Vier-Parteien-Allianz bekannt, die im Parlament aber nur über eine Mehrheit von einer Stimme verfügen wird. Dem Regierungsbündnis gehören neben Ruttes rechtsliberaler VVD die christdemokratische CDA, die linksliberale D66 und die kleine ChristenUnie an. Die Koalitionsverhandlungen hatten rund 200 Tage gedauert. Rutte kündigte Steuersenkungen für Bürger und Unternehmen an. Zugleich sollen die finanziellen Zuwendungen an Asylsuchende begrenzt werden.