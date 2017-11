Die Niederländer stimmen im kommenden Jahr über ein Gesetz zur Telekommunikationsüberwachung durch die Geheimdienste ab.

Wie die Wahlkommission in Den Haag mitteilte, unterzeichneten mehr als 384.000 Bürger den Antrag für die Volksabstimmung. Erforderlich waren lediglich 300.000. Das Referendum ist nicht bindend. Es soll vermutlich am 21. März zusammen mit den Kommunalwahlen abgehalten werden.



Das umstrittene Gesetz ist bereits vom Parlament beschlossen, aber noch nicht in Kraft. Kritiker argumentieren, es verletze die Bürgerrechte, weil die Geheimdienste nicht nur Terrorverdächtige, sondern auch andere Menschen abhören könnten.