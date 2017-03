In den Niederlanden haben die Parlamentswahlen begonnen.

13 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahllokale schließen um 21 Uhr. In letzten Umfragen lag die rechtsliberale Partei VVD von Ministerpräsident Rutte knapp vor der rechtsgerichteten Freiheitspartei von Geert Wilders. Da es keine Fünf-Prozent-Hürde gibt, wird mit dem Einzug von bis zu 15 Parteien ins Parlament gerechnet. Die meisten Parteien haben eine Zusammenarbeit mit Wilders ausgeschlossen.



Die letzten Tage des Wahlkampfs waren von einer Eskalation im Verhältnis zur Türkei geprägt. Die Abstimmung findet auch deshalb große Beachtung, weil sie Rückschluss auf die Zugkraft von Rechtspopulisten in Europa geben könnte.



Der niederländische Schriftsteller Grünberg sagte im Deutschlandfunk, viele Politiker reagierten falsch auf die Ängste der Menschen. Wilders habe als erster gesagt, Holland sei voll, stehe am Abgrund und es dürfe keine Zuwanderung mehr geben. Wenn solche faktenfreien Aussagen nur oft genug wiederholt würden, dann glaubten die Menschen das auch.