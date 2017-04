Nach Protesten hat eine niederländische Warenhauskette Kinder-Malbücher mit einem Porträt von Adolf Hitler aus dem Handel genommen.

Das Unternehmen bat seine Kunden um Entschuldigung und kündigte eine Untersuchung an. Es sei unangemessen gewesen, Kindern ein Porträt des Gewaltherrschers zum Ausmalen anzubieten, hieß es in einer Erklärung. Die Figur in dem Malbuch zeigt den Hitler-Gruß und trägt eine Hakenkreuz-Binde.