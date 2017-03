Der niederländische Rechtspopulist Wilders hat ein Einreiseverbot für alle türkischen Minister gefordert.

Sie sollten zu unerwünschten Personen erklärt werden, sagte Wilders in Amsterdam. Der türkische Außenminister Cavusoglu will im Zusammenhang mit der Volksabstimmung in der Türkei über eine Verfassungsreform am 11. März in Rotterdam auftreten. Die Regierung in Den Haag hat angekündigt, sie wolle dies verhindern.