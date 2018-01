Bei der Landtagswahl in Niederösterreich hat die Konservative Partei ihre absolute Mehrheit knapp verteidigt.

Nach dem vorläufigen Endergebnis kam die ÖVP auf 49,6 Prozent. Sie stellt damit 29 der 56 Abgeordneten. Die SPÖ kam auf knapp 24 Prozent. Die FPÖ, deren Spitzenkandidat Landbauer zuletzt in einen Skandal um Nazi-Lieder verwickelt war, legte um rund sechs Prozentpunkte auf 14,8 Prozent zu. - Die Landtagswahl in Niederösterreich galt als erster Stimmungstest für die neue rechtskonservative Regierung in Wien. Insgesamt finden in diesem Jahr vier Landtagswahlen in Österreich statt.

