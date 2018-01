Der AfD-Bundesvorstand hat die Führung des Landesverbands Niedersachsen um den früheren ARD-Fernsehjournalisten Armin-Paul Hampel entmachtet.

Mit Zweidrittelmehrheit sei beschlossen worden, die Spitze mit sofortiger Wirkung ihres Amtes zu entheben, teilte ein Sprecher in Berlin mit. Der Landesvorstand habe schwerwiegend gegen die Grundsätze beziehungsweise die Ordnung der Partei verstoßen. Es werde zeitnah zu einem Landesparteitag eingeladen, um einen neuen Vorstand zu wählen.



Zuletzt war ein Sonderparteitag in Niedersachsen kurzfristig abgesagt worden. Dort sollte über die Abwahl Hampels entschieden werden. Parteiinterne Gegner werfen ihm einen diktatorischen Führungsstil und verletzende persönliche Angriffe vor. Hampel ist auch Bundestagsabgeordneter und strebt als Vertreter der AfD in den Auswärtigen Ausschuss des Parlaments.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.