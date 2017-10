In Niedersachsen hat die CDU-Fraktion ihren Landesvorsitzenden Althusmann zum neuen Fraktionschef im Landtag gewählt.

Er erhielt sechs Gegenstimmen. Althusmann sprach von einem ehrlichen Ergebnis und räumte zugleich Fehler im Wahlkampf ein. Er folgt auf den bisherigen Amtsinhaber Thümler, der in die Verhandlungsdelegation für Koalitionsgespräche wechselt.



SPD-Fraktionschefin Modder bekam bei ihrer Wahl zwei Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen. Sie appellierte am Abend erneut an die FDP, sich nicht weiter gegen Gespräche über ein Ampel-Bündnis zu sperren. Derzeit deuten in Niedersachsen allerdings alle Zeichen auf die Bildung einer großen Koalition hin.