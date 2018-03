Offenbar vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive auf die kurdische Region Afrin hat es in Deutschland mehrere Attacken auf Gebäude gegeben.

In Garbsen bei Hannover wurden in der vergangenen Nacht Brandanschläge auf zwei türkische Geschäfte verübt. Zeugen traten die Brandsätze aus, bevor sich ein Feuer entwickeln konnte. In Celle wurden die Fenster eines Bundeswehr-Beratungszentrums sowie einer Kreiszentrale der CDU eingeworfen. In beiden Fällen hinterließen die Täter den Ermittlern zufolge schriftliche Hinweise mit Bezug zu "Afrin".



In Hamburg schlugen Maskierte die Fensterscheiben eines türkischen Restaurants ein und bewarfen das Haus mit Farbbeuteln. In Köln beschmierten Unbekannte eine Moschee. Auch in diesen Fällen geht die Polizei von politisch motivierten Taten aus.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.