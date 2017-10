Nach der Landtagswahl in Niedersachsen kommen heute die Fraktionen zu ihren ersten Sitzungen zusammen.

Neben der Aussprache über die Ergebnisse vom Sonntag geht es dabei um die Wahl der Führungsspitzen. Bei der SPD stellt sich die bisherige Fraktionschefin Modder zur Wiederwahl. Bei der CDU will sich Spitzenkandidat Althusmann zum Fraktionschef wählen lassen. Bei den Grünen kandidiert erneut die Fraktionsvorsitzende Piel. Bei der AfD tritt die Spitzenkandidatin Guth an, die FDP-Fraktion bestätigte bereits am Abend Fraktionschef Birkner im Amt.



Bei der Suche nach Koalitionspartnern will Ministerpräsident Weil von der SPD zuerst mit den Grünen sprechen. Es werde auch ein Gesprächsangebot an die FDP geben, sagte Weil im NDR-Fernsehen, obwohl die Freien Demokraten eine Ampel-Koalition mit Sozialdemokraten und Grünen bislang ausschließen. Neben einer Ampel hätten auch ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP oder eine große Koalition eine Mehrheit im Landtag.