Niedersachsen Landesregierung setzt Verhandlungen mit Ditib aus

Blick auf die Zentrale der Ditib (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) in Köln. (dpa / Rolf Vennenbernd)

Die niedersächsische Landesregierung hat die Verhandlungen mit dem türkisch-islamischen Verband Ditib über einen Rahmenvertrag ausgesetzt.

Eine Regierungssprecherin sagte in Hannover, darauf habe sich Ministerpräsident Weil mit dem Vorsitzenden des Ditib-Landesverbandes, Kilic, geeinigt. Zur Begründung hieß es, es gebe noch offene Fragen im Hinblick auf die Anerkennung als Religionsgemeinschaft. Ein weiterer wichtiger Punkt seien Zweifel an der Unabhängigkeit des Ditib-Verbandes von der Türkei. Neue Gespräche soll es erst in der nächsten Legislaturperiode geben. In Niedersachsen wird in einem Jahr gewählt.