Niedersachsen Landesregierung setzt Verhandlungen mit Ditib aus

Die Ditib ist der größte Islamverband in Deutschland. (imago)

Die niedersächsische Landesregierung hat die Verhandlungen mit dem türkisch-islamischen Verband Ditib über einen Rahmenvertrag ausgesetzt.

Eine Regierungssprecherin sagte in Hannover, darauf habe sich Ministerpräsident Weil mit dem Vorsitzenden des Ditib-Landesverbandes, Kilic, geeinigt. Zur Begründung hieß es, es gebe noch offene Fragen im Hinblick auf die Anerkennung als Religionsgemeinschaft. Ein weiterer wichtiger Punkt seien Zweifel an der Unabhängigkeit des Ditib-Verbandes von der Türkei. Neue Gespräche soll es erst nach der Landtagswahl 2018 geben.



Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte in Berlin, man halte am Dialog mit Ditib als größtem Zusammenschluss von Moscheegemeinden in Deutschland fest. Dies sei gerade jetzt notwendig. Allerdings werde Ditib in Gesprächen auf Bundesebene sehr deutlich gemacht, dass eine politische Einflussnahme oder Instrumentalisierung durch die Türkei nicht hinnehmbar sei.