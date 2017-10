Drei Wochen nach der Bundestagswahl wird heute in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt.

Insgesamt sind gut sechs Millionen Bürger zur Stimmabgabe aufgerufen. Die regulär erst Anfang kommenden Jahres anstehende Wahl wurde um drei Monate vorgezogen, weil die regierende rot-grüne Koalition ihre Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament verloren hatte. Grund war der Wechsel einer Grünen-Abgeordneten zur CDU. Herausforderer des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Weil ist der CDU-Spitzenkandidat Althusmann.



Für die SPD wäre ein Sieg in Hannover der erste Wahlerfolg in diesem Jahr nach ihrem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl sowie den Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Sollte die CDU gewinnen, ginge Kanzlerin Merkel in der nächsten Woche gestärkt in die Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP zur Bildung einer neuen Bundesregierung.