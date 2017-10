Drei Wochen nach der Bundestagswahl wird heute in Niedersachsen vorzeitig ein neuer Landtag gewählt.

Die Wahl findet drei Monate früher als ursprünglich geplant statt, weil die regierende rot-grüne Koalition ihre Ein-Stimmen-Mehrheit verloren hatte. Hintergrund war der Wechsel einer Abgeordneten der Grünen zu den Christdemokraten. Herausforderer von SPD-Ministerpräsident Weil ist der Spitzenkandidat der CDU, Althusmann.



Für die SPD wäre ein Sieg in Hannover nach den Rückschlägen im Bund sowie drei Landesparlamenten der erste Wahlerfolg in diesem Jahr. Sollte die CDU gewinnen, ginge Kanzlerin Merkel in der kommenden Woche gestärkt in die Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP zur Bildung einer neuen Bundesregierung.