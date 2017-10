Rund anderthalb Wochen nach der Wahl in Niedersachsen haben offiziell die Gespräche über eine Regierungsbildung begonnen.

Zum Auftakt trafen die Sozialdemokraten am Abend in Hannover ihren bisherigen Koalitionspartner, die Grünen. Sowohl SPD-Landeschef Weil als auch die CO-Landesvorsitzende der Grünen, Janssen-Kucz, äußerten sich im Anschluss zufrieden. Eine Fortsetzung des rot-grünen Bündnisses ist allerdings nicht möglich, da die Grünen bei der Landtagswahl deutlich verloren hatten. Eine Regierung beider Parteien wäre nur unter Beteiligung der FDP möglich. Diese lehnt aber ein Ampel-Bündnis ab. Die SPD will morgen dennoch zunächst mit der FDP sprechen, einen Tag später dann mit der CDU.