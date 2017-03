Niedersachsens Innenminister Pistorius, SPD, hat den Verein "Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim" verboten und aufgelöst.

Mehr als 350 Einsatzkräfte durchsuchten am Morgen Wohnungen von acht Personen sowie die Moscheeräume des DIK, wie das Ministerium mitteilte. Pistorius sprach von einem Hotspot der radikalen Salafistenszene in Deutschland.



Der DIK Hildesheim war bereits im Sommer 2016 durchsucht worden. Die Auswertung des damals sichergestellten Beweismaterials habe den Verdacht bestätigt, dass Muslime dort radikalisiert und zur Reise in das Kriegsgebiet nach Syrien aufgefordert wurden, hieß es nun.