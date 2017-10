In Niedersachsen kommen heute Vertreter der SPD und der CDU zusammen, um die Möglichkeiten einer Großen Koalition auszuloten.

Es ist die dritte Unterredung der Sozialdemokraten mit potenziellen Koalitionspartnern in dieser Woche: Sie waren bereits jeweils mit Vertretern der FDP und der Grünen zusammengekommen. Die Liberalen hielten dabei aber an ihrer Ablehnung einer Ampel-Koalition mit SPD und Grünen fest. Die Grünen wiederum lehnen eine Jamaika-Koalition mit CDU und FDP ab.



Bei der Landtagswahl am 15. Oktober war die SPD stärkste Partei geworden. Dahinter landete mit deutlichen Stimmenverlusten die CDU.