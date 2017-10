Die SPD hat die Landtagswahl in Niedersachsen gewonnen.

Nach Hochrechnungen der ARD erreichte die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Weil 37,4 Prozent und legte damit knapp 5 Prozentpunkte zu. Die CDU verlor dagegen einen Prozentpunkt und erlangte 34,8 Prozent. Drittstärkste Kraft in Niedersachsen werden den Hochrechnungen zufolge die Grünen mit 8,5 Prozent. Das sind gut 5 Prozentpunkte weniger als 2013. Die FDP verlor gegenüber der letzten Wahl knapp drei Prozentpunkte und erreichte 7,0 Prozent. Die AfD ist aller Voraussicht nach erstmals im niedersächischen Landtag vertreten - sie kommt derzeit auf 5,6 Prozent. Die Linke scheitert möglicherweise erneut an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Wahlbeteiligung lag mit 63 Prozent höher als vor vier Jahren.



Ministerpräsident Weil sprach von einem großen Abend für die niedersächsische SPD. Erstmals seit 1998 könne die SPD wieder stärkste Fraktion im Landtag werden. CDU-Spitzenkandidat Althusmann gratulierte dem voraussichtlichen Wahlsieger. Er betonte, auch wenn die CDU hinter den Sozialdemokraten nur zweitstärkste Kraft geworden sei, trage man politische Verantwortung für das Land.



Die Wahl in Niedersachsen war vorgezogen worden, weil die rot-grüne Regierungskoalition ihre Mehrheit verloren hatte. Ursache war der Wechsel einer Grünen-Abgeordneten zur CDU.