Nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl in Niedersachsen will die SPD zuerst mit den Grünen über Koalitionsmöglichkeiten reden.

Das gehöre sich so, sagte Ministerpräsident Weil am Abend im NDR-Fernsehen. Fest stehe, dass es alleine mit den Grünen nicht für eine Regierungsbildung reiche. Zugleich erklärte Weil erneut, dass es auch ein Gesprächsangebot an die FDP geben werde. Die Freien Demokraten haben eine Ampel-Koalition mit Sozialdemokraten und Grünen bislang allerdings ausgeschlossen. Aus den Reihen der SPD war heute zudem zu erfahren, dass es noch in dieser Woche erste Beratungen mit der CDU geben solle. Von Seiten der Christdemokraten hieß es, die Partei sehe die Möglichkeit, sich bei Koalitionsgesprächen mit der SPD bei Themen wie dem Autobahnausbau oder der digitalen Infrastruktur schnell zu einigen. Die CDU hält sich auch die Option einer Koalition mit Grünen und FDP offen.