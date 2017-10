In Niedersachsen haben SPD und CDU für die kommende Woche ein Sondierungsgespräch zur Bildung einer Großen Koalition vereinbart.

Ministerpräsident Weil - SPD - und CDU-Landeschef Althusmann teilten in Hannover mit, die heutige Unterredung sei in angenehmer Atmosphäre verlaufen. Man habe vereinbart, nach dem teilweise heftig geführten Wahlkampf nun respektvoller miteinander umzugehen.



Es war bereits die dritte Unterredung der Sozialdemokraten mit potenziellen Koalitionspartnern in dieser Woche: Gespräche hatte es auch mit Vertretern der FDP und der Grünen gegeben. Die Freien Demokraten lehnen eine Ampel-Koalition allerdings weiterhin ab.