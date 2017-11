Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Niedersachsen wollen SPD und CDU Koalitionsverhandlungen über die Bildung einer gemeinsamen Regierung aufnehmen.

Es gebe eine hinreichend breite Basis, um in konkrete Verhandlungen einzutreten, sagte Ministerpräsident Weil von der SPD nach einem Sondierungsgespräch in Hannover. Der CDU-Landesvorsitzende Althusmann gab als Ziel an, noch im November eine Regierung zu bilden.



Aus der Landtagswahl am 15. Oktober war die regierende SPD als Sieger hervorgegangen. Eine Fortsetzung der bisherigen rot-grünen Koalition war aber nicht möglich. Die oppositionelle CDU musste herbe Verluste hinnehmen, blieb aber zweitstärkste Kraft in Niedersachsen.