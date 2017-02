Niedersachsen Uni-Lehrauftrag für Ditib-Generalsekretär wird nicht verlängert

Bekir Alboga, Islamwissenschaftler und Sekretär der "Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion" (DITIB) (imago/Metodi Popow)

Vor dem Hintergrund der Vorwürfe gegen den Islamverband Ditib wird der Lehrauftrag für dessen Generalsekretär Alboga an der Universität Osnabrück nicht verlängert.

Das teilte das niedersächsische Wissenschaftsministerium dem Deutschlandfunk mit. Um die wissenschaftliche Reputation zu gewährleisten, plane man in Abstimmung mit der Hochschule eine Neubewertung des Islam-Instituts. Alboga lehrt dort zur Zeit Systematische Theologie. An der Universität Münster, wo er ebenfalls einen Lehrauftrag hat, sieht man keinen Handlungsbedarf. Uni-Sprecher Robers sagte im Deutschlandfunk, die Spitzel-Vorwürfe richteten sich nicht gegen Alboga. - Einzelne Ditib-Imame werden beschuldigt, in Moscheen Gegner der türkischen Regierung denunziert zu haben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Verdacht auf Landesverrat.