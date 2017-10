Nach der Landtagswahl in Niedersachsen appellieren Unternehmer an die FDP, sich Gesprächen über ein Bündnis mit SPD und Grünen nicht zu verweigern.

Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachsenmetall, Schmidt, sagte der Deutschen Presse-Agentur, mit koalitionspolitischer "Ausschließeritis" sei dem Land nicht gedient. Auch die FDP müsse sich ihrer staatspolitischen Verantwortung bewusst sein.



FDP-Landeschef Birkner hatte die Bildung einer Ampel-Koalition in Niedersachsen abgelehnt, weil mit den Grünen kein Neustart möglich sei. Der amtierende Ministerpräsident Weil von der SPD will den Freien Demokraten trotzdem Gespräche anbieten. Das sagte er am Abend im NDR-Fernsehen. Neben einer Ampel hätten im neuen niedersächsischen Landtag auch ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP oder eine große Koalition eine Mehrheit.



Die Fraktionen kommen heute in Hannover zu ihren ersten Sitzungen zusammen.