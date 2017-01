Niedersachsen Vogelgrippe-Virus in weiterem Betrieb nachgewiesen

Puten in einem Mastbetrieb. (dpa/picture-alliance/Vitaliy Timkiv)

In Niedersachsen ist erneut in einem Geflügelbetrieb das Vogelgrippevirus H5N8 nachgewiesen worden.

Rund 14.000 Puten seien bereits getötet worden, sagte eine Sprecherin des Landkreises. Das Unternehmen in Garrel liege in einem bestehenden Sperrgebiet, das nun erweitert werden solle. Allein in dem neuen Sperrbezirk befänden sich knapp 20 Putenmastbetriebe. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums in Hannover sind inzwischen elf Nutzgeflügelbetriebe in Niedersachsen von der Vogelgrippe betroffen.