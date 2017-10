Der SPD-Bundesvorsitzende Schulz hat das Wahlergebnis seiner Partei bei der Niedersachsen-Wahl begrüßt. In Berlin sprach er von einem ermutigendem Zeichen in einer schwierigen Lage. Schulz betonte im ZDF, die Partei habe sich nach ihrer bitteren Niederlage bei der Bundestagswahl nicht auseinanderdividieren lassen.

Der Generalsekretär der Bundes-CDU, Tauber, sieht den Regierungsauftrag in Niedersachen klar bei der SPD. Er forderte die Partei von Ministerpräsident Weil auf, sich um eine Koalitionsbildung zu bemühen. FDP-Bundeschef Lindner sagte, er hätte sich ein stärkeres Ergebnis in Niedersachsen gewünscht. Ähnlich äußerten sich auch der Linken-Vorsitzende Riexinger und AfD-Chef Meuthen über das Ergebnis ihrer Parteien.



Die SPD geht aus der Landtagswahl mit 36,9 Prozent als stärkste Kraft hervor. Die CDU muss Verluste hinnehmen und erreicht nach Auszählung aller Stimmen 33,6 Prozent. Auch die Grünen verlieren Stimmen, landen mit 8,7 Prozent dennoch auf Platz drei. Die FDP verzeichnet ebenso ein Minus und kommt auf 7,5 Prozent. Neu im niedersächsischen Landtag ist die AfD - sie 6,2 Prozent. Die Linke scheiterte erneut an der Fünf-Prozent-Hürde.