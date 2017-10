Nach der Landtagswahl in Niedersachsen kritisiert der Grünen-Politiker Trittin die FDP für ihre Absage an eine Ampel-Koalition.

Trittin sagte im Deutschlandfunk, man spreche mit allen demokratischen Parteien, weil die Wähler dazu den Auftrag erteilt hätten und es keine klaren Mehrheiten gebe. Anders als die FDP verweigere man sich diesem Auftrag nicht. Das sei eine Form der Verantwortungslosigkeit, die sich die Grünen nicht nachsagen lassen wollten. Seine Partei habe vom Wähler den Auftrag bekommen, für mehr Gerechtigkeit und für den Klimaschutz zu sorgen. Trittin betonte, die Zeit für Koalitionsgespräche in Niedersachsen sei nicht unendlich. Die Parteien hätten 21 Tage Zeit für eine Einigung.



Mit Blick auf die Verluste der Grünen bei der Landtagswahl sagte Trittin, in Niedersachsen habe sich der Wahlkampf auf die Frage zugespitzt, wer stärkste Kraft werde. Die CDU habe noch stärker verloren als die Grünen. Außerdem habe seine Partei bei der Bundestagswahl schlechter abgeschnitten als nun bei der Landtagswahl in Niedersachsen. Trittin kann nach eigenen Angaben nicht erkennen, dass die Wähler die Grünen für die mögliche Jamaika-Koalition mit Union und FDP im Bund abgestraft hätten.



Trotz der Verluste habe man sich eher gefreut, drittstärkste Kraft bei der Landtagswahl in Niedersachsen geworden zu sein. Es sei das bisher zweitbeste Ergebnis der Grünen in dem Bundesland. Dass man überhaupt in die Nähe einer rot-grünen Mehrheit gekommen sei, habe noch vor Wochen niemand erwartet. Der Regierungsauftrag liege nun bei Ministerpräsident Weil von der SPD.