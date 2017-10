Nach der Landtagswahl in Niedersachsen hält Ministerpräsident Weil eine Jamaika-Koalition unter Führung der CDU mit FDP und Grünen für undenkbar.

Der SPD-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, so weit reiche seine Fantasie nicht. Er bedauerte, dass die Mehrheiten nicht zur Fortsetzung der bisherigen rot-grünen Koalition reichten. Rein rechnerisch wäre auch eine große Koalition aus SPD und CDU denkbar.



Der Grünen-Politiker Trittin kritisierte die niedersächsische FDP für ihre Absage an ein Dreierbündnis unter Führung der SPD. Damit verweigere sich die Landes-FDP dem Wählerauftrag, sagte Trittin im Deutschlandfunk. Diese Art von Verantwortungslosigkeit wollten sich die Grünen nicht nachsagen lassen. Seine Partei habe vom Wähler den Auftrag bekommen, für mehr Gerechtigkeit und für den Klimaschutz zu sorgen.



Der Generalsekretär der niedersächsischen FDP, Hocker, wies die Kritik der Grünen zurück. Die Liberalen hätten sich vor der Landtagswahl klar festgelegt, dass sie nicht als Steigbügelhalter für die Fortsetzung der rot-grünen Politik zur Verfügung stünden, sagte Hocker im Südwestrundfunk.



Nach der Landtagswahl in Niedersachsen beraten heute die Spitzengremien der Bundesparteien über das Ergebnis. SPD-Chef Schulz sprach am Wahlabend von einem ermutigenden Zeichen in einer schwierigen Lage. CDU-Generalsekretär Tauber erklärte, seine Partei sei bereit, in eine Koalition einzutreten.



Stärkste Kraft im Landtag von Hannover wurde die SPD mit 36,9 Prozent. Für eine Neuauflage der rot-grünen Koalition reicht es nicht, zu einer Mehrheit fehlen zwei Sitze. Die CDU erreichte nach Verlusten noch 33,6 Prozent der Stimmen. Die Grünen erhielten 8,7 Prozent, die FDP 7,5 Prozent. Neu im Landtag ist die AfD mit 6,2 Prozent. Die Linke zieht mit 4,6 Prozent nicht ein.