Niedersachsens Ministerpräsident Weil sieht die Bundes-SPD am Anfang einer umfassenden Erneuerung.

Weil sagte in Berlin, der Prozess sei notwendig, damit man nicht nur bei einzelnen Landtagswahlen, sondern generell wieder gute Ergebnisse für die SPD erzielen könne. Die Sozialdemokraten hatten die Parlamentswahl in Niedersachsen gestern gewonnen und sind erstmals seit 1998 wieder stärkste Kraft in dem Bundesland. Allerdings fehlen zwei Sitze für eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition. Weil will nun mit FDP und Grünen über ein Ampelbündnis und mit der CDU über eine große Koalition ins Gespräch kommen. Die FDP hat aber einer Ampel heute wieder eine Absage erteilt. Die Grünen appellierten an die Freien Demokraten, das zu überdenken - halten sich selbst aber auch die Option einer Jamaika-Koalition offen, also eines Bündnisses mit CDU und FDP. Rechnerisch wäre das möglich.



Bei der Landtagswahl hat neben SPD, CDU, Grünen und FDP auch die AfD den Einzug ins Parlament geschafft.