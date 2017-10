Nach der Niedersachsenwahl sieht Bundeskanzlerin Merkel ihre Position bei den anstehenden Jamaika-Sondierungen auf Bundesebene nicht geschwächt.

Die CDU erzielte gestern in Niedersachsen ihr schlechtestes Ergebnis seit fast 50 Jahren, stärkste Kraft wurde die SPD. Merkel sagte, sie gehe dennoch sehr selbstbewusst in die Sondierungen mit FDP und Grünen. Allerdings würden es keine einfachen Gespräche.



In Niedersachsen will der Wahlsieger, Ministerpräsident Weil, das Gespräch mit FDP und Grünen, aber auch mit der CDU suchen. Die FDP schließt ein Zusammengehen mit SPD und Grünen in einer Ampelkoalition bislang allerdings aus. Die Grünen appellierten an die Freien Demokraten, das zu überdenken - halten sich selbst aber auch die Option einer Jamaika-Koalition offen, also eines Bündnisses mit CDU und FDP. Rechnerisch wäre das möglich. Für eine Fortsetzung der rot-grünen Landesregierung fehlen zwei Mandate.