Der SPD-Politiker Annen rechnet damit, dass das für heute geplante Gespräch von Bundesaußenminister Gabriel mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu ausfällt. Israel ist verärgert darüber, dass Gabriel auf seiner Israel-Reise auch regierungskritische NGO treffen will.

Es sehe nicht danach aus, dass das Treffen mit Netanjahu zustande komme, sagte Annen im Deutschlandfunk. Der SPD-Politiker begleitet Gabriel auf seiner Israel-Reise. Annen erklärte weiter, man bedaure diese Entwicklung. Die deutsch-israelische Freundschaft werde dadurch aber nicht beeinträchtigt.



Die israelische Regierung hatte sich verärgert darüber gezeigt, dass Gabriel heute auch mit Kritikern der Siedlungspolitik zusammenkommen will. Umweltminister Elkin sagte in einem Radiointerview, es sei undenkbar, sich bei einem Besuch in einem anderen Staat mit Gruppen zu treffen, die gegen ihr eigenes Land arbeiteten. So würde die israelische Führung mit der deutschen Regierung nicht umgehen. Gabriel selbst bezeichnete dagegen Begegnungen mit Vertretern der Zivilgesellschaft bei Auslandsbesuchen als normal.