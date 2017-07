Im Südosten des Niger haben Mitglieder der Terrormiliz Boko Haram 37 Frauen entführt und neun Menschen getötet.

Der Gouverneur der Region sagte im staatlichen Fernsehen, der Angriff habe sich bereits am Sonntagabend in einem Dorf an der Grenze zu Nigeria ereignet. Die Ortschaft sei vermutlich wegen ihres Widerstands gegen die Dschihadisten ausgewählt worden. Boko Haram ist vor allem im mehrheitlich muslimischen

Nordosten Nigerias aktiv. Die Terrormiliz kämpft dort für die Errichtung eines sogenannten Gottesstaates.