Italien will das Flüchtlings-Transitland Niger mit 470 Soldaten unterstützen.

Die Soldaten sollten die Sicherheitsmaßnahmen in der Stadt Agadez und an den Grenzen des Landes unterstützen, kündigte Ministerpräsident Gentiloni in Rom an. Über Agadez versuchen viele Wirtschaftsflüchtlinge nach Libyen und dann weiter nach Europa zu kommen. Gentiloni gab an, die Regierung in Niamey habe Italien um Hilfe gebeten. Die ersten Soldaten sollen ihren Einsatz Anfang nächsten Jahres beginnen.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.