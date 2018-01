Das italienische Parlament hat für die Entsendung von Soldaten nach Niger gestimmt.

Begründet wird der Militäreinsatz mit einer Unterstützung des Kampfs gegen Terrorismus sowie Menschenschmuggel. Die Regierung in Rom hatte die Mission bereits im Dezember angekündigt. Bis zu 470 Soldaten sollen demnach die Grenzsicherung verstärken und die lokalen Behörden unterstützen. Verteidigungsministerin Pinotti erklärte in der Abgeordnetenkammer, die italienischen Truppen sollten die dortigen Grenzschützer ausbilden und nicht selbst patrouillieren müssen.



Niger grenzt an Libyen und gilt als eines der Haupt-Transitländer für Migranten aus Afrika. Die meisten versuchen, über das Mittelmeer nach Italien zu gelangen.

