Im Niger sind bei einem Angriff auf eine Militärpatrouille mehrere Soldaten getötet worden, darunter auch US-amerikanische Spezialkräfte.

Das US-Militär bestätigte drei amerikanische Todesopfer. Zwei US-Soldaten seien verletzt worden. Präsident Trump wurde nach Angaben des Weißen Hauses über die Lage informiert. Wie der Sender "Radio France International" berichtet, wurden bei dem Überfall aus einem Hinterhalt auch fünf Soldaten aus dem Niger getötet. Der Angriff ereignete sich im Südwesten des Landes an der Grenze zum Nachbarland Mali. Mit dem Einsatz im Niger will das US-Militär den Kampf gegen den Terrorismus unterstützen. Die Sahel-Zone gilt als Rückzugsort für Organisationen wie Al Kaida und die Terrormiliz IS.